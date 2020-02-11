Медики выяснили, что рак может появиться из-за воздействия патогенов

Медики выяснили, что рак может появиться из-за воздействия патогенов

11.02.2020, 10:04, Разное

Эксперты из Всемирной организации здравоохранения установили, что в 15% случаях возбудителями онкологических заболеваний становятся различные инфекционные патогены. Бактерии, вирусы или паразиты способны привести к образованию различных видов опухолей.
В рамках масштабного проекта сотрудники Немецкого онкологического исследовательского центра изучили более 2600 геномов опухолей, образовавшихся в разных участках тела. Оказалось, что у 356 пациентов присутствовали следы 23 патогенов.

Так, рак желудка, носоглотки и лимфы способен вызывать вирус Эпштейна-Барра, рак печени — вирус гепатита B, рак шейки матки и горла — вирусы папилломы. В редких случаях в геноме опухолей присутствовали следы ретровируса и цитомегаловируса, отметил онколог Марк Запатка.

В исследовательском центре считают, что данное исследование является важным шагом в борьбе с онкологией. Если в некоторых случаях удастся обнаружить вирусы, вызывающие рост злокачественных клеток, то последующая вакцинация позволит побороть болезнь.



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