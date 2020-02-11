Доктор Комаровский рассказал, что убивает Украину

Доктор Комаровский рассказал, что убивает Украину

11.02.2020, 9:58, Новости дня

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что Украину убивают ее же граждане, испытывающие ненависть друг к другу.

В ходе беседы журналист и педиатр обсудили перемены, которые произошли на Украине в последнее время. Так, Комаровский обратил внимание на то, как украинцы ведут себя друг с другом, пишет «Царьград».

«Украину просто убивают. Сознательно. Можно сколько угодно рассказывать про внешних врагов, но то, с каким упоением украинцы бьют друг другу морды, выясняют отношения и ненавидят друг друга… Да нам никакой внешний враг не нужен! Мы сами с удовольствием друг друга поубиваем», – сообщил врач.

Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что после возвращения к власти «наполовину старых, наполовину тупых» людей в страну пришла беда.



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