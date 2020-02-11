Политики США озаботились арестом расхитившего бюджет экс-мэра Тбилиси

В Конгрессе и Сенате США высказали озабоченность в связи с арестом бывшего мэра Тбилиси Георгия Угулава, которого накануне Верховный суд Грузии приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы за растрату более 26 млн долларов во время пребывания на посту градоначальника в 2005-2013 годах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Конгрессмен Адам Кинзингер заявил, что «использование суда в качестве оружия не является демократией», информирует Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».
Сенатор Джим Риш, по данным Общественного ТВ, назвал «неприемлемым» преследование оппозиционных политиков – Угулава является одним из лидеров «Европейской Грузии».
Сенатор сообщил о том, что «разочарован» политическим давлением на оппозицию.
В последнее время ряд конгрессменов и сенаторов критикуют Тбилиси за якобы преследование оппозиции, а также в связи с проблемами Frontera, давно оперирующей в Грузии, но так не выполнившей обещания найти здесь колоссальные объемы газа, что привело к массовому сокращению местных работников, занятых в этой американской компании.
Чтобы объяснить реальное положение дел в Грузии, США посетили глава МИД Давид Залкалиани и председатель парламента Арчил Талаквадзе. Во вторник с аналогичной миссией в Страсбург отправляются мэр Тбилиси Каха Каладзе и исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Напомним, накануне экс-мэр Тбилиси, один из лидеров оппозиции Георгий Угулава был приговорен Верховным судом Грузии. Речь о растратах из Фонда развития Тбилиси на сумму в 48 млн лари (по тем временам, на 2012 год, – 26 млн долларов).
Обвинение утверждает, что бывший мэр финансировал из этого фонда сторонников тогда правившего «Единого национального движения» – партии экс-президента Михаила Саакашвили.
Ранее экс-мэр уже отсидел более одного года и трех месяцев за превышение служебных полномочий.
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