Наука: Бытовой алкоголизм: как выжить в мире, где все пьют

Алкоголизм настолько плотно вплетен в нашу культуру, что кажется, будто бутылка водки – это часть «загадочной русской души», а ежедневные возлияния — нормальное поведение, пока человек чувствует меру, пьет хороший алкоголь и не валяется под забором.

Здравствуйте, меня зовут Даша, мне 25 лет, я алкоголик. И это совсем не смешно.

Мы живем в алкоголь-позитивном обществе, где кажется забавным на любую жалобу ответить: «Выпей вина», — и в ходу шутки вроде: «Алкоголь не решает твоих проблем, он только помогает о них забыть и улучшает настроение».

Почти все мои друзья — алкоголики. Это не про вас? Вы выпиваете бокал-другой вина, чтобы расслабиться после работы? Собираетесь в баре с друзьями по пятницам, которая плавно перетекает в субботу? Не напрашивается ли очевидный вывод? Конечно, речь идет о бытовом алкоголизме (всего стадий заболевания — три, мы сейчас говорим о первой), но сути это не меняет.

Уже не первый год я думаю о том, что стоит бросить пить. Под «бросить» я имею в виду перестать пить совсем — по выходным, по праздникам и после особо тяжелого дня. Но установки алкоголь-позитивного общества делают мою задачу почти непосильной.

Не пьешь? Значит, чем-то болен.

Если ты не пьешь, тебе становятся неинтересны алкогольные вечеринки и походы по барам с друзьями – а чем тогда занять свободное время?

Любой день рождения или просто поход в гости предполагает наличие алкоголя на столе.

Пить в нашей культуре кажется чем-то более нормальным, чем не пить.

В прошлом году в соцсетях произошла громкая история с фейковым аккаунтом французской модели, который оказался социальной рекламой против алкоголизма. В Instagram появился профиль 25-летней модели из Парижа Луис Делаж: она выкладывала, казалось бы, обычные фото девушки среднего класса из мегаполиса — вот она в кафе, вот отдыхает на пляже, вот тут тусуется с друзьями. Многие подписчики (а их набралось более 100 тыс.) даже не заметили одного важного факта – практически на всех снимках девушка держала в руках стакан с чем-нибудь алкогольным.

Когда я узнала об обмане французских борцов с алкоголизмом, я лишь усмехнулась: да у меня такой же профиль в Instagram! Усмехнулась, а потом задумалась. Получается, то, что мы считаем нормой, «культурным отдыхом» и даже не замечаем, и есть алкоголизм?

Коварный алкоголь

Да, алкоголь коварен. Он действует в двух направлениях. Первое, он активирует так называемую «систему вознаграждения» организма, подстегивая

выработку нейромедиатора дофамина — он заставляет чувствовать радость и удовлетворение.

В нормальных условиях дофамин вырабатывается, когда мы делаем что-то полезное для организма, его выживания и продолжения рода: едим, занимаемся сексом и спортом, получаем новую информацию, достигаем успехов в работе. Алкоголь обманывает «систему вознаграждения» и заставляет нас думать, что употреблять его хорошо и правильно — не зря ведь после бокала вина многие чувствуют себя так же радостно, как после ударной тренировки в спортзале.

На самом деле, зря. Длительное употребление алкоголя нарушает естественный режим работы «системы вознаграждения».

Вам уже не удается получить удовольствие просто от того, что вы успешно завершили деловой проект – вам нужно это «обмыть». И допинга требуется все больше и больше.

Когда зависимый от алкоголя попытается бросить пить, в первые три недели уровень дофамина сильно снизится. Он будет чувствовать себя подавленным и неудовлетворенным – преодолеть это помогут, например, активные занятия спортом или интересная работа. А через три недели возникнет обратный эффект – дофамина станет слишком много, что выльется в гиперактивность и перевозбуждение.

Как недостаток, так и избыток дофамина будут провоцировать человека сорваться и снова выпить. В норму рецепторы и уровень дофамина придут только через три месяца. Этот факт, подтвержденный многими исследованиями, объясняет, почему рекомендуемый срок программ реабилитации и посещения группы Анонимных алкоголиков (АА) составляет 90 дней.

Второй эффект алкоголя — воздействие на рецепторы, чувствительные к гамма-аминомасляной кислоте (ГАМК). Нейромедиатор ГАМК отвечает за тормозные процессы в мозге – успокаивает и снимает тревогу. Алкоголь действует на рецепторы к ГАМК, делая их более чувствительными к этому нейромедиатору — именно поэтому бокал-другой заставляет забыть о стрессе. Ну разве же это плохо, спросите вы?

Конечно. Когда человек пьет часто и много, рецепторам к ГАМК приходится адаптироваться, чтобы не затормозить нас насмерть. В итоге в те (редкие) дни, когда вы не пьете, уровень тревоги становится еще выше, чем был до начала алкогольной зависимости. Если вы решите бросить пить, в первое время придется бороться с повышенной тревожностью – возможно, придется даже принимать успокоительные таблетки.

Так что не стоит снимать стресс алкоголем – в долгосрочной перспективе это приведет только к еще большему, хроническому стрессу. Единственный случай, когда, возможно, имеет смысл «напиться и забыться» – резкий и сильный, неконтролируемый стресс: смерть близкого, эпизод насилия, разрыв с возлюбленным.

Кому грозит алкоголизм

Национальный институт изучения алкогольной зависимости и алкоголизма в США подсчитал, что периодически употребляют алкоголь более 85% людей старше 18 лет. При этом 25% людей пьют много и регулярно, 7% — запойные алкоголики.

Станете вы алкоголиком или нет, во многом решает генетика. Ученые уже нашли несколько генов, ассоциированных с алкоголизмом. Например, недавно группа исследователей открыла ген, который регулирует алкогольный «аппетит» человека — им оказался ген под названием KLB.

Я открыла результаты своего генетического тестирования и обнаружила, что от обоих родителей получила копию гена, которая, вероятно, вызывает повышенную тягу к алкоголю. Другие мои гены под названием ALDH2 и ADH1B не вызывают непереносимость алкоголя. Это значит, что мой организм хорошо перерабатывает алкоголь и быстро выводит его из организма. Это кажется позитивным фактом, пока не поймешь — если после активных возлияний нет похмелья, нет никаких преград для того, чтобы пить еще и еще.

Чтобы узнать свою наследственную склонность к алкоголизму, не обязательно делать дорогие генетические тесты — достаточно внимательно изучить семейную историю.

Мой дядя умер молодым от последствий алкоголизма, а дедушка, хоть и прожил достаточно долго, в последние годы много выпивал и доставлял хлопоты всей семье. Семейная история поможет вам достаточно надежно определить, стоит ли открывать эту бутылку вина, или лучше выпить мятного чая.

Кстати, разные психические проблемы (депрессия, тревожность, панические атаки, биполярное расстройство, фобии) увеличивают риск стать алкоголиком. Ученые подсчитали, что у 81% алкоголиков есть какие-то психические расстройства. Это, конечно, не значит, что если у вас повышена тревога, то с вероятностью 80% вы станете алкоголиком.

Доктор, я алкоголик?

Повторим еще раз: алкоголик – не только то, кто лежит в отключке под забором. Это тот, кто регулярно пьет спиртные напитки. Тот, кто видит в алкоголе источник удовольствия и не мыслит без него вечеринок, путешествий и отдыха вообще. Это человек, который думает «Нужно бы выпить», когда случается что-то хорошее или плохое, а когда не происходит ничего – ищет повод выпить. Тот, кто не умеет снимать стресс ничем, кроме спиртного. Тот, кто, начав пить, хочет еще и еще.

Если вы распознали в себе алкоголика, признайтесь себе, что пьете не потому, что «любите алкоголь» — вы от него зависимы. Понимание, что это не нормально, не весело и совсем не здорово – первый шаг к выздоровлению.

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