Правоохранители установили вероятных заказчиков поджога автомобиля львовского корреспондента «Радіо Свобода»

Правоохранители сообщили о подозрении вероятном заказчику, пособнику и инициатору поджога автомобиля львовского корреспондента «Радіо Свобода» Галины Терещук. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
По версии следствия, в совершении преступления подозревается ранее судимый львовянин, известный в криминальном мире в связи с контрабандными схемами и хищениями топлива со Львовской железной дороги.
Правоохранители также считают, что к совершению преступления, вероятно, причастен работник Франковского отдела полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области. По версии следствия, он в сговоре с инициатором подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную работу. Правоохранителю заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск.
Решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании вероятном заказчику меры пресечения в виде содержания под стражей, а сотруднику полиции – ходатайства о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд.
Предварительная правовая квалификация данного преступления по ч. 2 ст. 347-1 Уголовного кодекса Украины «умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста».
Подожгли автомобиль Терещук 30 января. Соседи журналистки рассказали, что видели мужчину, который положил под «дворники» Mitsubishi Colt Терещук два пакета.
6 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что подозреваемый задержан, им оказался студент, гражданин Молдовы. В прокуратуре Львовской области уточнили, что ему 19 лет, задержали подозреваемого в Одессе. Суд отправил его под круглосуточный домашний арест.
Терещук работает на «Радіо Свобода» во Львове с 2000 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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