Электрический кроссовер Porsche Macan появится в продаже в 2022 году

Немецкий кроссовер Porsche Macan в скором времени может получить электрическую модификацию.

Представители бренда анонсировали, что работы по созданию нового электрокара будут начаты в следующем году. Кроме того, производитель не намерен отказываться от бензиновых версий, тогда как они будут доступны одновременно с электрической модификацией. В ближайшие три года кроссовер Porsche Macan будет присутствовать на рынке с ДВС.

С недавнего времени паркетник уже получит существенные улучшения по внешнему виду и другим параметрам, тогда как появление электрокара может состояться не ранее, чем в 2022 году. Остальные технические параметры модели пока удерживаются в тайне и будут известны ближе к официальному дебюту Porsche Macan.

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