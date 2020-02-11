Интерьер новой модели Hyundai Creta раскрыт фотошпионами

Интерьер новой модели Hyundai Creta раскрыт фотошпионами

11.02.2020, 9:52, Новости дня

Фотошпионы рассекретили дизайн салона новой глобальной версии кроссовера Hyundai Creta, который накануне презентовали на выставке в Индии.

В свою очередь, автомобиль оказался значительно проще, чем предшествующие модификации для китайского рынка. Ранее на передней панели был установлен сенсорный дисплей мультимедийного комплекса, тогда как теперь в автомобиле применили прямоугольный экран с физическими кнопками.

Также изменения коснулись формы блока управления климат-контролем, где используется физический рычаг управления. Остальные особенности и различия между китайской и глобальной версией кроссовера Hyundai Creta будут известны несколько позже, когда состоится выход данного паркетника.



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