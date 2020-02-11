Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 28 копеек – до 63,85 рубля, курс евро снизился на 36 копеек – до 69,62 рубля.
Нефть марки Brent утром выросла до 53,95 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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