Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 0,6% – до 3081 пункта, индекс РТС поднялся на 1% – до 1519 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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