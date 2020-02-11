Белоруссия рассказала спецслужбам Литвы о «засекреченном инциденте» на БелАЭС

Белоруссия рассказала спецслужбам Литвы о «засекреченном инциденте» на БелАЭС

11.02.2020, 9:44, Новости дня

Замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк прокомментировал доклад госбезопасности Литвы о ситуации на Белорусской атомной электростанции.

В данном докладе описывался пожар июня 2019 года, который произошел в первом блоке станции около реактора. Согласно докладу Белоруссия якобы скрывает информацию об инцидентах на БелАЭС.

В интервью газете «Республика» Михадюк рассказал, что упоминаемый в докладе «засекреченный инцидент» представляет собой «случай возгорания в металлическом ведре остатка краски, приготовленной на растворителе». 

Замминистра уверяет, что возгорание случилось не летом, а в мае прошлого года. Инцидент произошел в пешеходно-кабельном тоннеле, в котором красили стены и потолок. 

По неосторожности рабочий решил закурить рядом с ведром с краской. В результате она загорелась, а помещение наполнилось дымом, отметил Михадюк. 

Отмечается, что огонь был оперативно ликвидирован с помощью огнетушителя, а рабочего и мастера уволили.

Замглавы Минэнерго подчеркнул, что если бы возгорание привело к повреждениям оборудования или строительных конструкций, влияющих на безопасность АЭС, общественность была бы проинформирована. 

«Вместе с тем, конечно, необходимо принимать все меры, чтобы исключать подобные случаи», – заметил он.

Михадюк также обратил внимание, что белорусская сторона по регламенту имела все права о данном инциденте не сообщать. 

Напомним, Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, считая электростанцию угрозой безопасности.

В августе 2019 года сообщалось, что Вильнюс хочет создать международную коалицию против строящейся Белорусской АЭС.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как Литва проиграла атомный спор с Россией и Белоруссией.



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