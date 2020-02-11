Проект Винника и Поплавского: в Киеве состоится церемония вручения премии «Украинская песня года»

В Национальном дворце искусств «Украина» 12 февраля состоится церемония вручения Национальной музыкальной премии «Украинская песня года». Об этом изданию «ГОРДОН» сообщил организатор мероприятия.
Автором идеи, меценатом, генеральным продюсером и владельцем торговой марки «Украинская песня года» выступает Михаил Поплавский, ректор университета культуры и искусств.
Церемония награждения премией пройдет под девизом: «Держим вместе украинскую волну!». Главный режиссер проекта – Катя Царик.
В 17.00 предполагается красная дорожка, в 18.00 – брифинг Олега Винника и Михаила Поплавского.
Участники церемонии награждения: NK, Khayat, Tarabarova, Виталий Козловский, Laud, Dilemma, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Tаюне, Melovin, Dzidzio, Александр Пономарев, Нина Матвиенко, Michelle Andrade, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Олег Винник, Михаил Поплавский, поэты и композиторы украинских песен.
Ведущие церемонии вручения премии, которая начнется в 19.00, являются Катя Осадчая и Юрий Горбунов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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