Мнение: Угроза столкновения

Турецкие и сирийские войска обмениваются артиллерийскими ударами в провинции Идлиб. Дело идет к прямому столкновению. Турция вводит войска, причем количество их уже превысило то, которое было введено в Сирию во время проведения всех предыдущих операций.
Россия попадает в тупиковую ситуацию: в случае столкновения между Сирией и Турцией она должна будет принять решение о поддержке одной из сторон, так как ни Асад, ни Эрдоган не видят Путина в качестве арбитра. Остаться в стороне тоже не получится.
Причина тупика известна — у российского вторжения в Сирию нет цели. Оно имеет смысл как процесс, но стратегия военного присутствия за пять лет войны так толком и не озвучена, если не считать пропагандистской трескотни и демагогии. А раз так — то рано или поздно, но возникнет патовая ситуация, у которой не будет ни одного приемлемого решения.
Умный политик всегда расширяет пространство своих решений. Глупый — всегда загоняет себя в коридор, в конце которого — глухая стена.
Источник: Эль Мюрид
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