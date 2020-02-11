В центре Москвы произошла поножовщина

В центре Москвы неизвестный набросился с ножом на двух человек. ЧП случилось возле торгового центра «Крестовский» в Мещанском районе.
Пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, у одного обнаружили ранение в области живота, у другого – в области груди. Другие подробности случившегося выясняются, сообщает «Москва 24».
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