В центре Москвы произошла поножовщина

В центре Москвы произошла поножовщина

11.02.2020, 9:37, Разное

В центре Москвы неизвестный набросился с ножом на двух человек. ЧП случилось возле торгового центра «Крестовский» в Мещанском районе.

Пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, у одного обнаружили ранение в области живота, у другого – в области груди. Другие подробности случившегося выясняются, сообщает «Москва 24».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика