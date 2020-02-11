В МИД оценили желание Минска покупать нефть у других стран

В МИД оценили желание Минска покупать нефть у других стран

11.02.2020, 9:37, Новости дня

Намерение Минска закупать нефть у других стран-поставщиков – суверенное право Белоруссии, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Руденко указал, что «вопросы поставок в Белоруссию и транзита через ее территорию российской нефти – это один из ключевых вопросов российско-белорусского сотрудничества в энергетике», передает РИА «Новости».

Вопрос решается «в конструктивном, взаимоуважительном диалоге с нашими белорусскими союзниками».

«Что касается намерения Белоруссии закупать нефть у других стран-поставщиков, то это ее суверенное право», – подчеркнул представитель МИД.

Он отметил, что в 2019 году между Россией и Белоруссией согласовано большинство «дорожных карт», нацеленных на реализацию договора о Союзном государстве. Всего таких «карт» 31.

«Над остальными работа продолжается на уровне экспертов профильных министерств и ведомств двух стран. Целью этой работы является укрепление экономической стабильности и улучшение жизни граждан РФ и Беларуси, что позволило бы на системной основе исключать периодически возникающие проблемы в сотрудничестве двух стран», – сказал Руденко.

Ранее в Минске заявили, что белорусские компании будут покупать нефть у РФ по мировым ценам.

В понедельник белорусский премьер Дмитрий Крутой пояснил, что цена составит 83-85% от мировой стоимости.



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