Коронавирус может сократить рост ВВП Китая на 1 процентный пункт в 2020 году

Вспышка коронавируса может снизить темпы экономического роста Китая на 1 процентный пункт в 2020 году, предупредил вице-председатель Национального института финансов и развития Цзэн Ган.
"В настоящее время, согласно различным предположениям, исследователи ожидают, что негативное влияние эпидемии на годовой рост ВВП составит от 0,2% до 1%", — говорится в комментарии Цзэна, опубликованном в газете 21st Century Business Herald.
Если реакция властей на эпидемию будет достаточно своевременной и эффективной для ограничения ее распространения, долгосрочные тенденции роста существенно не пострадают, отметил Цзэн.
В то же время он отметил, что трудности для небольших компаний могут спровоцировать рост числа банкротств и оказать повышательное давление на уровень безработицы в первом квартале.
Ранее на этой неделе советник Народного банка Китая Ма Цзюнь заявил, что регулятор должен рассмотреть вопрос о снижении базовой ставки по депозитам, чтобы банки могли снизить ставки по кредитам и помочь малому бизнесу пережить последствия вспышки коронавируса.
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