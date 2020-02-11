Школьница из Томска рассказала о письме от Стивена Кинга

В Томске 16-летняя школьница Диана Костырина получила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате» за один доллар. Письмо-подтверждение от писателя ей уже пришло.
«Сижу в школе. Была биология, смотрю какое-то письмо на почту пришло. Иностранное… А там ответ на письмо для Стивена Кинга. Я вспоминаю вчерашний день. Учительница говорит – потише. А я говорю, не мешайте – у меня триумф!», – рассказала Костырина «Пятому каналу».
Выяснилось, что заключить контракт с писателем девушке удалось благодаря проекту Dollar Baby. Ежегодно Кинг предоставляет свои авторские права начинающим режиссерам и кинематографистам-любителям, обычно заключается от пяти до десяти подобных договоров, передает РИА «Новости».
Костырина решила принять участие в проекте и оставила заявку на сайте, а уже через сутки получила ответ. По условиям контракта, права на экранизацию рассказа предоставляются на год, а созданный фильм нельзя выкладывать в интернете или показывать по телевидению. Картина будет представлена на фестивале Dollar Baby Russia, который пройдет в Краснодаре в конце октября.
Ранее сообщалось, что Стивен Кинг поднялся на первую строчку в списке самых издаваемых в РФ авторов, оттеснив Дарью Донцову, являвшуюся в течение нескольких лет лидером рейтинга.
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