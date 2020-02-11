«Уже какая есть, такая и будет»: Валерий Сюткин прокомментировал свою пенсию

Валерий Сюткин дал комментарий относительно собственной пенсии. Певец отметил, что не любит обсуждать данный вопрос, поскольку в итоге совершенно ничего не поменяется.
«Не даю сведений касательно размеров собственной пенсии. Я отлично знаю, какая она. Не люблю, когда в СМИ пытаются муссировать такого рода информацию. Уже какая есть, такая и будет», — отметил Валерий Сюткин.
В течение последних недель многие известные артисты назвали объём своих пенсионных отчислений. В частности, Станислав Садальский сообщил, что получает в качестве страхования по возрасту 50 тысяч рублей. Евгений Петросян заявил, что ему из ПФР предоставляют около 20 тысяч рублей. Юрий Лоза отметил получение базовых отчислений в размере 12 тысяч рублей. При этом режиссер Юлий Гусман отказался давать комментарии относительно собственной пенсии.
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