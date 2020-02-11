Mercedes выпустит суперкатер в стиле внедорожника G-Class

Mercedes выпустит суперкатер в стиле внедорожника G-Class

11.02.2020, 9:30, Новости дня

При совместной работе немецкой компании Mercedes-Benz с Cigarette Racing анонсирована новая яхта.

В компании указали, что данное водное транспортное средство выполнено в стиле внедорожника G-Class. В свою очередь, официальная премьера данной яхты пройдет 13 февраля, тогда как уже сейчас доступен официальный тизер модели. Презентация судна пройдет в рамках запланированной выставки Miami Boat Show. Вышеуказанные компании активно сотрудничают на протяжении 13 лет, а в прошлом году состоялся выход совместного скоростного катера Mercedes-AMG GT 4-Door.

Данная модель способна развить скорость 134 км в час, тогда как мощность четырех агрегатов составляет 1600 л.с. На борту катера могут находиться до 20 пассажиров.



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