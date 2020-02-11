Mercedes выпустит суперкатер в стиле внедорожника G-Class

При совместной работе немецкой компании Mercedes-Benz с Cigarette Racing анонсирована новая яхта.
В компании указали, что данное водное транспортное средство выполнено в стиле внедорожника G-Class. В свою очередь, официальная премьера данной яхты пройдет 13 февраля, тогда как уже сейчас доступен официальный тизер модели. Презентация судна пройдет в рамках запланированной выставки Miami Boat Show. Вышеуказанные компании активно сотрудничают на протяжении 13 лет, а в прошлом году состоялся выход совместного скоростного катера Mercedes-AMG GT 4-Door.
Данная модель способна развить скорость 134 км в час, тогда как мощность четырех агрегатов составляет 1600 л.с. На борту катера могут находиться до 20 пассажиров.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Белоруссии захотели наладить беспошлинные поставки нефти из Казахстана / 5 февраля
- «Аэрофлот» запускает регулярные рейсы в Сингапур / 7 февраля
- Во Львове госпитализировали двух украинцев, которые вернулись из Китая / 31 января
- «Она спасала нашу семью в непростые времена». Loboda показала свою бабушку / 2 декабря
- ЧП с самолетом в Новосибирске попало на видео / 18 января
- За нежелание лечиться от коронавируса в Китае начнут наказывать / 30 января
- Зеленский присвоил звания Героев Украины офицерам «Альфы», которые погибли на Донбассе / 4 декабря
- Похороненного на дорожке кладбища в Татарстане ветерана обещали перезахоронить с почестями / 6 февраля