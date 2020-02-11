«Ванкувер» прервал серию поражений, забросив шесть шайб в ворота «Нэшвилла»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" на льду домашней "Роджерс-Арены" обыграл команду "Нэшвилл Предаторз" со счетом 6:2 (3:0, 2:2, 1:0).
У победителей голами отметились Зак Макьюэн (8-я минута), Брэндон Саттер (13), Джорди Бенн (14), Элиас Петтерссон (21), Джей Ти Миллер (39), Джейк Виртанен (43), а у гостей шайбы забросили Крэйг Смит (26), Микаэль Гранлунд (28).
"Ванкувер" прервал серию из четырех матчей и с 67 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а "Нэшвилл" в ней же расположился на десятой строчке, имея в активе 59 очков.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "касатки" в четверг, 13 февраля, примут "Чикаго Блэкхокс", а "хищники" на следующий дома сыграют с "Нью-Йорк Айлендерс"
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