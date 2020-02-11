Известный теннисист нарвался на мошенников

Теннисист Михаил Южный написал заявление в полицию. 37-летний спортсмен рассказал, что едва не стал жертвой мошенника.
По словам Южного, ему позвонил неизвестный, который представился другом и попросил занять 100 тысяч рублей. Спортсмен заподозрил неладное и сообщил о случившемся правоохранителям. Злоумышленника задержали, сообщает «Пятый канал».
Напомним, Михаил Южный – бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде. Теннисист одержал победу в 19 турнирах АТР и дважды завоевал Кубок Дэвиса.
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