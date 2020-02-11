Дезинфицирующие средства названы опасными для здоровья человека

Эксперт установил, что регулярное использование дезинфицирующих средств может оказать негативное воздействие на здоровье человека. По словам сотрудника Федерального института оценки рисков, подобные моющие средства ослабляют иммунитет человека.
Ральф Дикманн во время исследования установил, что регулярная дезинфекция кухни, туалета или дверей требуется, если в доме живет человек с заразной болезнью и с ослабленным иммунитетом из-за приема лекарств. В противном случае даже обычное антибактериальное мыло может нанести вред коже, разрушив защитный барьер, через который в организм способны попасть болезнетворные микробы.
Для поддержания чистоты в помещениях, по мнению Ральфа Дикманна, достаточно использовать мягкие средства, не обладающие мощным дезинфицирующим свойством. Кроме того, специалист рекомендует чаще мыть руки перед приемом пищи и ее приготовлением, а также после контактов со зверями и посещения уборной.
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