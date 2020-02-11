Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась на отсутствие жилья для её семьи

Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась на то, что её семье приходится бороться за своё жильё. Она отметила, что годом ранее ее мать и отчим заложили квартиру, после чего длительное время выплачивали долг компании, выразившей надежду возвратить недвижимость.

В начале этого года предоставившая заём организация потребовала у семьи Данаи Пригожиной передать им сумму, эквивалентную всей стоимости жилплощади, угрожая невозможностью возврата. В результате все средства, которые выплачивались ранее, оказались «выброшены на ветер». Дочь Иосифа Пригожина особенно переживает о проживающей в квартире бабушке возрастом 80 лет, которую без ведома жильцов выписали из квартиры.

Даная Пригожина отмечает, что её родственники не прислушались к словам продюсера, когда тот говорил им не проводить никаких манипуляций с жильём. Девушка добавила, что в настоящее время её отец остаётся одним из немногих людей, предоставляющих поддержку, поэтому она стыдится, что ранее говорила о родственнике не слишком приятные вещи. В настоящее время дочь продюсера проживает на съёмной квартире, пробует развивать собственный бизнес и трудится на НТВ. Пригожин готов оказывать ей помощь, однако девушка надеется достичь успеха самостоятельно.

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