Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась на отсутствие жилья для её семьи

Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась на отсутствие жилья для её семьи

11.02.2020, 9:21, Разное

Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась на то, что её семье приходится бороться за своё жильё. Она отметила, что годом ранее ее мать и отчим заложили квартиру, после чего длительное время выплачивали долг компании, выразившей надежду возвратить недвижимость.
В начале этого года предоставившая заём организация потребовала у семьи Данаи Пригожиной передать им сумму, эквивалентную всей стоимости жилплощади, угрожая невозможностью возврата. В результате все средства, которые выплачивались ранее, оказались «выброшены на ветер». Дочь Иосифа Пригожина особенно переживает о проживающей в квартире бабушке возрастом 80 лет, которую без ведома жильцов выписали из квартиры.

Даная Пригожина отмечает, что её родственники не прислушались к словам продюсера, когда тот говорил им не проводить никаких манипуляций с жильём. Девушка добавила, что в настоящее время её отец остаётся одним из немногих людей, предоставляющих поддержку, поэтому она стыдится, что ранее говорила о родственнике не слишком приятные вещи. В настоящее время дочь продюсера проживает на съёмной квартире, пробует развивать собственный бизнес и трудится на НТВ. Пригожин готов оказывать ей помощь, однако девушка надеется достичь успеха самостоятельно.



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