Deutsche Wirtschafts Nachrichten — закрывая глаза на свои проблемы, Европа сама роет себе могилу

У Европы множество проблем, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten: в налоговой, сельскохозяйственной и социальной сферах. Прозвучал уже не один «сигнал к пробуждению», но Брюссель остаётся к ним глух и продолжает «копать самому себе могилу», сетует автор статьи Рональд Баразон.



Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала брексит «сигналом к пробуждению» Европейского союза, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. На самом же деле этих сигналов было уже множество, но ко всем ним Брюссель оставался глух, отмечает автор статьи Рональд Баразон. При этом европейские лидеры продолжают себя вести так, как будто ничего не происходит. В торговых переговорах с Лондоном они забывают, что Великобритания — это один из самых главных клиентов для экспортёров с материковой Европы. Угрозы же председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что она закроет рынок ЕС для британцев, звучат смешно. На самом деле все европейские государства по отдельности уже давно живут в своём особом «налоговом мире», который защищён высокими стенами от компаний из соседних стран. При этом всё это официально называют мерами по предотвращению «налоговых махинаций», поясняет Баразон.

В Брюсселе же сидят люди, одержимые жаждой денег, отмечает издание. Они продолжают настаивать на увеличении бюджетных отчислений. Связано это главным образом с тем, что в будущем союз лишится €15 миллиардов от Лондона, что составляет 10% от годового бюджета. К тому же Брюссель собирается инвестировать в так называемые зелёные проекты по защите окружающей среды и создавать единую армию ЕС. В год европейскому бюджету понадобится на €40—50 миллиардов больше.

При этом потом эти деньги не всегда доходят до адресатов, которые в них нуждаются, отмечает автор. К примеру, в сельском хозяйстве они не приносят пользы ни фермерам, ни экологии. Каждый год на развитие этой сферы, а также регионов, выделяется €90 млрд из €150 млрд, а семейные фермерские предприятия продолжают закрываться. Оставленная же ими земля не осваивается, и поголовье скота не растёт.

По всей Европе финансовые вливания осуществляются в небольшом количестве «из леечки», что приводит к курьёзным ситуациям, продолжает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. К примеру, маленький городской сад может получать финансирование прямо из Брюсселя, из-за чего возникают огромные административно-управленческие расходы. Бывает, что субсидии из бельгийской столицы получает какая-нибудь фабрика, а если государство или город оказывают ей финансовую помощь напрямую, Еврокомиссия облагает их миллионным штрафом за «ограничение конкуренции».

Также в Европе наблюдается недофинансированность в сфере научных исследований, сетует Баразон. Брюссель не понимает, что инновации — это мощный двигатель экономического роста. К примеру, в США армия вкладывает миллиарды в разработку новейших технологий, которым потом находят гражданское применение. К тому же у исследователей нет своего лобби в политике, отмечает автор.

Европейские лидеры допускают просчёты и в социальной сфере, о чём свидетельствуют протесты во Франции. Демонстранты, большинство из которых работают на государственных предприятиях, выступают против повышения пенсионного возраста, но Парижу не хватает денег на выплату пособий, в том числе из-за огромных долгов. По всей Европе работники уходят на заслуженный отдых по выслуге лет приблизительно в 60, но средняя продолжительность жизни составляет 80. В результате молодым приходится 20 лет платить за пожилых людей. Вместо принятия поспешных решений, Европе нужно выстроить гуманную и финансово эффективную социальную систему.

Особый стыд вызывают ситуации, когда Брюссель размахивает «юридической дубинкой», настаивая на том, чтобы британцы и дальше соблюдали европейские нормы. И эти требования звучат на фоне того, как в Барселоне за решётку сажают демократически избранных политиков, озвучивших неудобное для властей мнение, в Варшаве затыкают рот судьям, а в Софии борьба с коррупцией превращается в фарс. «Эгоистичный» Брюссель не замечает «сигналов к пробуждению» и продолжает «копать самому себе могилу», заключает Баразон.

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