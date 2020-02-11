Комплекс дистанционной проверки людей в аэропортах создан в России

Комплекс дистанционной проверки людей в аэропортах создан в России

11.02.2020, 9:19, Новости дня

Российский концерн «РТИ» создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытного обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ.

Комплекс создан в НИИ Дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в «РТИ») и впервые будет показан в рамках международного форума «Технологии безопасности», который пройдет 11-13 февраля в Москве.

«Установка современных систем досмотра, построенных на новых диапазонах волн, максимально снизит риски совершения террористических актов. А также повысит возможности таможенных, пограничных и силовых служб к пресечению контрабандного трафика в Россию», – передает РИА «Новости» слова заместителя гендиректора по разведывательно-информационным системам АО «РТИ» Кирилла Макарова.

Комплекс в двухчастотном режиме достоверно обнаруживает и различает оружие, наркотические и взрывчатые вещества. Благодаря использованию двухчастотного излучения комплекс будет определять с высоким разрешением и различать по типам потенциально опасные объекты при помощи элемента искусственного интеллекта.

В «РТИ» отметили, что проникающая способность излучений и конструкционные особенности комплекса позволяют «размещать все элементы за стенами коридоров».

Применяемые технологии смогут достоверно определять координаты потенциально опасных объектов, их радиоизображения под одеждой, идентифицировать запрещенные вещества.

 В компании подчеркнули, что процесс досмотра с используемыми технологиями является не ионизирующим, в отличие от применяемых сейчас систем досмотра, использующих рентгеновское излучение.

Ранее пресс-служба Томского университета распространила сообщение о разработке учеными этого вуза уникального локатора «Радиоглаз-Антишахид», способного вычислять подрывников на расстоянии до 10 метров. В этом радиусе прибор «видит» электронные элементы, в том числе пусковые устройства, скрытые для стандартных металлоискателей.



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