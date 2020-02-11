Жертвами шторма «Киара» стали семь человек

Семь человек в разных странах погибли в результате шторма «Киара», который принес ураганный ветер и ливни в Северную и Центральную Европу. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Женщина и ее дочь-подросток погибли на горнолыжном курорте в Польше, когда ветер сорвал и бросил на них крышу здания проката лыж.
В Словении, Чехии и Великобритании водители погибли, когда на их машины падали поваленные штормом деревья. В Германии водитель грузовика скончался после того, как врезался в вагончик, припаркованный рабочими, которые убирали обломки деревьев с шоссе.
В Швеции один человек утонул, пытаясь пересечь озеро на лодке в разгар урагана.
Несколько рек в Великобритании вышло из берегов. Повреждено около 20 тыс. зданий. Более 100 рейсов в британских аэропортах отменены.
В Германии, Чехии и Франции около 500 тыс. зданий оставались без электричества. В германской земле Бавария сила ветра, по данным метеорологов, 10 февраля превышала 160 км/ч.
«Киара» бушевала в Европе 9–10 февраля.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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