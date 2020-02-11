МИД назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Говорить о возобновлении авиасообщения с Грузией можно будет после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения угроз для безопасности россиян, сообщил замглавы МИД Андрей Руденко.
«Говорить об … отмене можно будет после того, как для этого будут созданы необходимые условия. Прежде всего, речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении каких-либо угроз для безопасности наших граждан», – сказал Руденко, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что вопрос отмены визового режима для граждан Грузии пока не стоит на повестке дня между Москвой и Тбилиси. «Готовы будем вернуться к ее обсуждению, когда удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса в двусторонних отношениях», – добавил дипломат.
Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава призвала Россию возобновить прерванное летом прямое авиасообщение, заверив, что проблем с безопасностью в Грузии у россиян нет.
Как сообщал спецпредставитель премьера Грузии по РФ Зураб Абашидзе, рассмотреть вопрос восстановления прямого авиасообщения между двумя странами планируется в начале марта.
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