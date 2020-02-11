Мнение: Где кино суверенной задницы?

Триумфатором «Оскара» стал южнокорейский фильм «Паразиты».
Голова кружится от его успехов. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший иностранный фильм, лучший сценарий.
Лучший, лучший, лучший …
Южная Корея – страна, прошедшая через диктатуру, выбравшая демократию. Не так давно (2016 год) народ Южной Кореи выступал против коррупции президента Пак Кын Хе и добился, чтобы президента отымпичили. А потом арестовали и приговорили к 25 годам тюрьмы, и штрафу в 17.8 млн. долларов по обвинениям в коррупция, злоупотреблении полномочиями, растрате государственных средств и вмешательстве в парламентские выборы. В общем, классический российский властный набор.
Это прямо для граждан Рлссии – смотрите и учитесь, как нужно.
Южная Корея … Большие успехи в политике, большие успехи в кино. Мировое признание кино.
А что же соседка Южной Корее – суверенная красная диктаторская задница мира? Подруга Путина и многовекторного Лаврова? Каких успехов в политике и культуре добилась страна жирного Чучхе? Какие фильмы произвела? Чем поразила мир? Смогла завоевать признание?
Ни-че-го.
Бедность, парады, ракеты.
Очень похоже на путинскую Россию.
Кстати, а где успехи российского кино на «Оскаре»? И близко там нет суверенного победного отстоя. Недаром 1-й канал отказался от трансляции «Оскара». Нечего народу смотреть на чужие успехи. Смотрите родные поделки – про холопов, танки и «калаши».
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Источник: СерпомПо
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