В России могут снизить страховые взносы

Правительство возобновило обсуждение возможности снизить социальные взносы, сообщили "Ведомости" со ссылкой на чиновников. Это может снизить нагрузку на бизнес и увеличить официальные зарплаты.
Возможно снижение взносов с 30 процентов до 23–25 процентов, но еще обсуждаются варианты компенсации выпадающих доходов для фондов.
Такая мера может привести к "обелению" рынка труда и росту официальных зарплат, росту официальных доходов населения и бюджета, росту ВВП.
Работодатели платят взносы в различные фонды – Пенсионный и медстрахования. Взносы начисляются на зарплаты, отпускные, премии. Чтобы сократить нагрузку на зарплаты и платить больше, работодатели иногда устанавливают невысокие официальные зарплаты. Это плохо влияет на экономику – часть доходов не учитывается и идет мимо казны.
Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах. Тогда правительство планировало снижение страховых взносов до 22 процентов в обмен на повышение НДС с 18 до 22 процентов. После обсуждения было принято решение о повышении НДС до 20 процентов с 1 января 2019 года.
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