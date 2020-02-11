В России могут снизить страховые взносы

В России могут снизить страховые взносы

11.02.2020, 9:06, Новости дня

Правительство  возобновило обсуждение возможности  снизить социальные взносы, сообщили "Ведомости" со ссылкой на чиновников. Это может снизить нагрузку на бизнес и увеличить официальные зарплаты.

Возможно снижение взносов с 30 процентов до 23–25 процентов, но еще обсуждаются варианты компенсации выпадающих доходов для фондов.

Такая мера может привести к "обелению" рынка труда и росту официальных зарплат, росту официальных доходов населения и бюджета, росту ВВП.

Работодатели платят   взносы в различные фонды – Пенсионный и медстрахования. Взносы  начисляются на зарплаты,  отпускные, премии. Чтобы сократить нагрузку на зарплаты и платить больше, работодатели иногда устанавливают невысокие официальные зарплаты. Это плохо влияет на экономику – часть доходов не учитывается и идет мимо казны.

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах. Тогда правительство планировало снижение страховых взносов до 22 процентов в обмен на повышение НДС с 18 до 22 процентов. После обсуждения было принято решение о повышении   НДС до 20 процентов с 1 января 2019 года.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика