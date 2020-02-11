В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет РФ начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником. Об этом РИА Новости рассказал представитель СУСК РФ по области Андрей Хегай.
Скандал разгорелся в астраханской школе №32 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля. В интернете появился снятый из-за двери школьного кабинета видеоролик, на котором запечатлены педагог и ученик. По данным местных СМИ, речь идет о преподавательнице биологии, которая получила в прошлом году награду "Учитель года города Астрахань". Ей 35 лет, ее ученику – 15.
В редакцию "Астрахань FM" обратилась мать девятиклассника, которая рассказала об интимной связи своего сына с учительницей. По ее словам, компрометирующее видео уже несколько дней обсуждают в школе.
В министерстве образования региона пока этот инцидент не прокомментировали.
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