Календарь: 11 февраля — В России разрешен табак

В этот день 322 года назад Петр I именным указом разрешил табак.

Впервые табак попал в Европу после экспедиций Колумба — именно он впервые узнал о странном обычае от индейского населения Америки. Популярность же табака начала расти в 16-м веке. Французский посол при португальском дворе Жан Нико преподнес французской королеве Екатерине Медичи листья табака. Для снятия головных болей, мучивших королеву, он рекомендовал вдыхать аромат сухих листьев.

Видимо, королеве это помогло — вскоре распространилось ошибочное мнение, что нюхание табака — панацея от всех болезней. В Россию табак был завезен во второй половине 16-го века. Он быстро набрал популярность. Но табак был таким дорогим, что многие попадали в долговую кабалу, а общий отток средств за границу был весьма ощутимым. Помимо экономических причин, было отмечено, что неумеренное потребление табака приводит к тяжелым отравлениям.

Всё это побудило власти и церковь начать борьбу с курением. Продажа табака в России с 1634 года была строжайше запрещена. Не разрешалось употреблять и даже хранить табак в доме. Нарушение запрета каралось смертной казнью и конфискацией имущества. А в 1649 году за нюхание табака резали носы, вспарывали ноздри и ссылали на поселение. Нюхание табака считалось не меньшим грехом, чем убийство сына или дочери.

Политика государства изменилась с 1697 года, когда 11 февраля был издан именной Указ Петра I о разрешении продажи табака: «Продавать оный явно в светлицах при кабаках». Защитники здорового образа жизни до сих пор не могут простить этого указа Петру, утверждая, что именно с легкой руки царя-реформатора массово закурила Россия. Далее все покатилось, как снежный ком. В 1705 году в России была учреждена «казенная табачная продажа, по примеру питейной».

А в 1716-м открылись две табачные фабрики – в Петербурге и малороссийской Ахтырке. Внесла лепту в распространение табака и Екатерина II, сама большая до него охотница. История — историей, но современные исследования учёных убедительно доказали вред курения здоровью человека. И не зря ежегодно в мире отмечается Всемирный день без табака.

Праздник 11 февраля:

Всемирный день больного.

События дня:

1809 г. – американский изобретатель Роберт Фултон запатентовал пароход.

1978 г. — в Китае отменен запрет на чтение книг Аристотеля, Шекспира и Диккенса.

1980 г. — премьера фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Именинники:

Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Роман.

Родились:

Томас Эдисон (1847 — 1931 гг.) — американский изобретатель.

Лесли Нильсен (1926 — 2010 гг.) — американский комедийный актер.

Дженнифер Энистон (1969 г.) — американская актриса.

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