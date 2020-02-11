ВЦИОМ выявил высокий туристический потенциал у Камчатки

Поехать в край вулканов мечтают миллионы, а значит, инвестиционный потенциал края — это колоссальный рынок туристических услуг

Камчатский край вошел в ТОП-10 регионов с наивысшим запросом среди российских потенциальных туристов, а также занял третье место в подгруппе «Отдых на природе». Исследование подтверждает, что поехать на Камчатку мечтают миллионы, а значит, инвестиционный потенциал края — это многомиллионный рынок туристических услуг.

29 января во ВЦИОМ было презентовано первое в своем роде масштабное исследование о предпочтениях россиян в сфере внутреннего туризма. Исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения, представив совместный доклад «Туризм в РФ — курс на расширение!» с Центром развития региональной политики. В ТОП-10 самых потенциально популярных направлений вошла Камчатка, наравне с Алтаем, Крымом и Санкт-Петербургом.

Что примечательно, Камчатский край — единственный регион, который впервые вошел в «топ» подобных исследований, и, судя по цифрам опроса, плотно в них укоренился. Россияне действительно рассматривают край вулканов как одно из самых желанных для посещения мест; нетронутая природа, океан, возможность горнолыжного отдыха – вот, что привлекает путешественников. Учитывая, что о желании посетить Камчатку высказалось более 12% опрошенных, можно предположить, что число туристов уже в ближайшие годы будет стремительно расти.

В ходе исследования ВЦИОМ выяснилось: у Камчатки огромный туристический потенциал

«Желание посетить — это самое главное, никакие гостиницы, сервис и инфраструктура не приманят туриста, если он сам не захочет, — говорит Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии. — Данная работа хорошо демонстрирует, какой потенциал у рынка внутреннего туризма имеется, теперь самое важное — раскрыть его». С ней полностью согласна руководитель направления подготовки «Туризм» ФИПП РГГУ Светлана Горелова, которая считает, что на сегодняшний день отечественный туризм имеет широкие перспективы для реализации потенциала, но для этого нужно постараться, создать инфраструктуру и воспитать кадры: «В какой-то момент внутренний туризм начнет расти и нужно быть готовыми к этому, понадобятся кадры, специалисты, но сейчас мы еще ориентированы на выездной рынок, вопрос — как менять эту тенденцию? Нужно работать с такими понятиями как бренд региона, развивать те традиции, которые у нас были заложены еще в советское время, такие как санаторно-курортное лечение или по-современному вэллнесс и СПА».

В качестве первой причины недоразвития внутреннего туризма специалисты называют низкий уровень отечественного сервиса, при этом, если сервис во многом зависит от политики самих компаний, то есть вещи, которые связаны с политикой государства и глав регионов. «Для многих жителей страны отдельные регионы остаются «белыми пятнами», совершенно затерянными на карте. Мало где проводится политика по созданию устойчивых региональных брендов, которые включали бы в себя не только туризм, но и индустрию, инвестиционную политику и многое другое. Все складывается спонтанно и стихийно, сегодня среди реальных регионов бренд-лидеров я бы выделил всего три: Алтай, Крым и Камчатку», — заявил автор доклада, директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков. По мнению эксперта, остается достаточно слабая работа по туристическим кластерам. «То есть у нас появляются какие-то туристические объекты, но кластерный подход, когда возникает сочетание ряда бизнесов и инфраструктурных задач, получается редко. В 2020 году я бы выделил всего один такой кластер — парк «Три Вулкана» на Камчатке, в который инвесторы собираются вложить около 50 млрд рублей», — пояснил он.

Россияне признаются, что хотят посетить край вулканов

Слабая туристическая навигация даже в «раскрученных» регионах не способствует привлечению российских туристов к путешествиям по собственной стране. Наши туристы знают лишь несколько точек, среди которых традиционные: Москва, Крым, Санкт-Петербург.

«Мы понимаем, что если субъекты Дальнего Востока общаются между собой через Москву, то общения у них не будет. Неразвитость внутренних перевозок и маршрутов между различными центрами, концентрированность всех маршрутов вокруг Москвы приводят к тому, что внутренний туризм не стимулируется. Для более планомерного развития таких туристических зон как Камчатка, Приморье, Якутия, нужно развивать систему внутренних перевозок», — заявил Илья Гращенков.

В целом, очевидно, что сегодня Камчатка — лидер по развитию туристического потенциала среди регионов ДФО. Формируется солидный пакет инвестиций, который на 2020 год уже превышает 100 млрд рублей. АСИ фиксирует улучшение инвестиционного климата на Камчатке, лояльность к бизнесу со стороны властей.

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