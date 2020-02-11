Командующий армией Таиланда извинился за устроившего стрельбу в ТЦ военного

Командующий вооруженными силами королевства Таиланда Апират Конгсомпонг принес извинения за стрельбу, открытую военнослужащим в одном из торговых центров в городе Накхонратчасима, в результате которой погибли и пострадали десятки людей, сообщили в штабе армии.

«Я, как командующий армией, хотел бы извиниться и сказать, что сожалею об этом инциденте. Когда злоумышленник спускает курок и убивает, он становится преступником, а не солдатом». «Никто не хотел, чтобы это произошло, не вините армию и солдат. Если вы хотите обвинить кого-то, то винить меня, потому что я командующий армии», – передает ТАСС слова командующего.

Кроме того, Конгсомпонг сказал, что власти намерены выяснить, кто еще был замешан в этом инциденте.

Вместе с тем министр юстиции Сомсак Тхепсутхин сообщил, что выплаты пострадавшим при стрельбе будут произведены после того, как полиция завершит расследование. Компенсация составит не менее 110 тыс. батов (3,5 тыс. долларов) и будет произведена в течение недели.

Тем временем министр цифровой экономики и общества Буддхипонгсэ Пуннаканта сообщил, что несколько человек задержаны в Таиланде за распространение недостоверной информации о стрельбе в торговом центре «Терминал-21» в городе Накхонратчасима.

«Полицейские задержали около четырех-пяти человек, которые пытались подражать стрелку в сети. Я поручил офицерам строже соблюдать закон», – сказал он.

Предполагается, что все задержанные нарушили закон о компьютерных преступлениях, запрещающий размещение информации, которая может вызвать общественную панику.

Нарушитель закона о компьютерных преступлениях может быть приговорен к тюремному заключению на срок до семи лет или штрафу в размере 140 тыс. батов (4,4 тыс. долларов). В этой связи Пуннаканта не исключил вероятность повышения штрафов.

Что касается средств массовой информации, которые продолжали освещать в прямом эфире детали операции сил безопасности, несмотря на запрет, то министр напомнил, что Национальная комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям (НКТТ) сама принимает решения о штрафах и других санкциях в отношении нарушителей.

«Сегодня комиссия проведет встречу с представителями некоторых СМИ. Необходимо дождаться ее результатов, чтобы узнать, к какому выводу придет НКТТ, отделаются ли они предупреждением или понесут наказание в виде штрафов за нарушение порядка», – добавил министр.

По меньшей мере 30 человек погибли, еще 58 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на северо-востоке Таиланда.

В субботу старший сержант сухопутных войск Таиланда Чакрапхан Тхомма устроил стрельбу на улице и в ТЦ города Накхонратчасима. Сообщалось, что он сделал это из-за бытового конфликта, связанного с обманом при продаже дома.

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