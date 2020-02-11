Сотовые операторы захотели компенсаций от государства

Сотовые операторы и интернет-компании потребовали от государства компенсации за бесплатный доступ к социально значимым сайтам, следует из предложения комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ.
На заседании комиссии, в котором приняли участие операторы, эксперты и компания «Яндекс», отмечалось, что обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам обойдется операторам и интернет-компаниям более чем в 150 млрд рублей в год, а из-за роста объемов трафика сумма будет только увеличиваться, пишет «Коммерсант».
В связи с этим в РСПП предложили создать единый реестр значимых интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор и при этом сохранить плату за доступ к сети оператора и закрепить механизм прекращения оказания услуг в случае задолженности абонента.
Однако представитель «Ростелекома» пооещал, что оператор будет обеспечивать доступ к социально значимым сайтам даже при нулевом балансе счета. В компании также отметили, что на портале госуслуг и сайтах госорганов мало видеоконтента, поэтому их доля в общем трафике незначительная. «МегаФон» также сообщил о готовности обеспечить бесплатный доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта.
Напомним, обеспечить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта потребовала Минкомсвязь. Решение было принято в ходе реализации проекта «Доступный интернет», о котором Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию.
Список ресурсов, куда могут войти сайты администрации президента, Госдумы и Совета федерации, будет сформирован к концу февраля.
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