Что сделали с рассмеявшейся над размерами социальных льгот телеведущей?

Александру Новикову вызвал для беседы генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев.

Расхохотавшуюся во время записи эфира ведущую ГТРК «Камчатка» Александру Новикову вызвал для беседы генеральный директор канала. Напомним, что девушку развеселил сюжет о крохотных размерах выплат льготникам.

С Новиковой провели беседу, наказывать ее пока не планируют. Гендиректор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев подчеркнул, что это была просто беседа, также он общался с другими причастными к инциденту. При этом Костылев отметил, что административные последствия будут.

Глава телеканала сообщил, что знает человека, слившегося видеозапись съемок эфира в интернет. «Найдутся виновные и будут какие-то наказания», – сказал он.

Сама Александра Новикова общается с журналистами скупо. «Пока не уволили», – сказала она радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, что ведущая рассмеялась во весь голос, читая текст новости о повышении выплат льготникам – инвалидам, ветеранам и так далее. В сообщении говорилось, что из 1500 рублей получатели льгот смогут потратить 900 рублей на медикаменты, 137 на путевку в санаторий, а оставшиеся деньги – на «международный проезд» к месту отдыха.

Произошедший инцидент прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что сумму и правда смешно, но заявил, что тут не смеяться, а плакать нужно.

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