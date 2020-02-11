Смартфон Huawei Enjoy 9e подешевел до $85

Смартфон Huawei Enjoy 9e подешевел до $85

11.02.2020, 9:04, Разное

Смартфон Huawei Enjoy 9e стал дешевле. Стоимость устройства, дебют которого состоялся весной 2019-го, упала до $85 против прежних $150 для рынка КНР.
Изначально Huawei Enjoy 9e мог стать конкурентом для смартфона Redmi Note 7, но в итоге этого не случилось. На сегодня стоимость Enjoy 9e в КНР упала до отметки в $85. В начальный период цена обоих девайсов составляла $150. Сборка Enjoy 9e в начальной модификации предполагает наличие ОЗУ объёмом 3Гб и ПЗУ — 32 Гб.

Смартфон получил дисплей диагональю 6,09” с разрешающей способностью 1560х720 точек. Базовая камера получила разрешение в 13 Mpx, а селфишот — 8 Mpx. В качестве процессора используется чип MediaTek MT6765, а ёмкость аккумуляторной батареи составила 3,02 тысячи мАч.



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