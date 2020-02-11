Филиппины прекратили действие военного договора с США

МИД Филиппин уведомило США о расторжении договора об иностранных вооруженных силах, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Додо Дюлай.

«По распоряжению президента [Родриго Дутерте], переданному через исполнительного секретаря Сальвадора Медиалдеа, министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно передано посольству США в Маниле», – передает ТАСС сообщение заместителя министра.

Как отмечает газета «Манила буллетин», соглашение прекратит действие через 180 дней с момента получения Вашингтоном данного письма. Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.

О решении прекратить действие соглашения президент Родриго Дутерте объявил в январе, после отказа Вашингтона выдать визу филиппинскому сенатору Рональду дела Росе. Такой шаг рассматривается президентом как вмешательство во внутренние дела Манилы.

Напомним, в 2018 году Дутерте заявил, что его страна не будет принимать участие в вооруженных конфликтах, развязанных США, так как это не приносило Филиппинам ничего, кроме «жестокости и страданий».





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