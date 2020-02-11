Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тысячу человек, заразившихся — более 43 тысяч

Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 1011 человек. В провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса, зарегистрировали 103 новые жертвы. Об этом cообщает AFP.

Так же в Хубэе подтвердили 2097 новых случаев заболевания Как отмечает агентство, сейчас в Китае насчитывается более 42200 подтвержденных случаев заболевания.

Новый коронавирус 2019-nCoV обнаружили в Китае в декабре 2019 года. В России на данный момент выявлено два случая заражения — в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.

Всего заразившихся вирусом — 43 000 человек.

Ранее The Insider публиковал материал о том, как в России реагируют на новости о вирусе и готовятся к эпидемии: Не выходи из комнаты. Как в России готовятся к коронавирусу и при чем тут «Арбидол» и чихание в локоть.

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