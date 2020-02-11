Трамп провел митинг в Нью-Гэмпшире, чтобы «устроить встряску» демократам

Трамп провел митинг в Нью-Гэмпшире, чтобы «устроить встряску» демократам

11.02.2020, 8:52, Новости дня

Президент Дональд Трамп решил вызвать раздражение у демократов, проведя митинг в Нью-Гэмпшире накануне первых праймериз в стране, которые проводятся именно в этом штате.

Трамп, который почувствовал воодушевление после снятия с него обвинений по итогам процедуры импичмента на прошлой неделе, расхваливал крепость национальной экономики, критиковал своих потенциальных оппонентов на выборах и атаковал демократов, которые пытались отстранить его от должности, называя этот эпизод «жалким партийным крестовым походом».

«Наши добрые республиканцы в Сенате Соединенных Штатов проголосовали за то, чтобы отвергнуть возмутительную узкопартийную фальшивку с импичментом, поддержав полное, всестороннее и абсолютное оправдание», – заявил Трамп аудитории, которая встречала его выступление ликованием.

Митинг с участием Трампа состоялся за день до того, как демократы в Нью-Гэмпшире отправятся на избирательные участки через неделю после кокусов в Айове, которые обернулись катастрофой и не выявили явного победителя, который мог бы бросить вызов Трампу в ноябре.

Трамп высмеял сохраняющуюся неопределенность по поводу кокусов в Айове, где результаты до сих пор являются неоднозначными.

«Кто-нибудь знает, кто победил в Айове? – спросил он участников митинга. – Я нет».

Перед отъездом из Вашингтона Трамп сказал, что спланировал провести митинг, чтобы вызвать раздражение у демократов и продемонстрировать свою силу в штате накануне праймериз.

«Хочу устроить демократам небольшую встряску, а то у них стало скучно, – написал Трамп в Твиттере. – Все еще жду результатов из Айовы. Голоса сгорели. А сколько людей ждут в Манчестере, [штат Нью-Гэмпшир]!»

В то же время Трамп продолжил отмечать решение Сената о его оправдании, нападая на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси за ее поведение во время его доклада Конгрессу «О положении дел в стране» на прошлой неделе.

«У меня за спиной был человек, которая постоянно бормотала, бормотала и бормотала», – пожаловался Трамп, заявив, что это его «сильно отвлекало». При этом он не упомянул о том, что после его выступления Пелоси порвала переданный ей экземпляр доклада.

Услышав это, участники митинга начали скандировать «В тюрьму ее!». Четыре года назад подобные призывы сторонников Трампа относились к Хиллари Клинтон.

Штаб Трампа оповестил о значительном присутствии в Нью-Гэмпшире. Кроме вице-президента Майка Пенса, дочери и советника президента Иванки Трамп, в этот штат направились республиканские сенаторы Линдси Грэм и Рэнд Пол и партийный организатор республиканцев в Палате представителей Стив Скэлис, чтобы агитировать за Трампа во вторник. К ним присоединится губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну.

Митинг с участием президента проходил в полностью заполненном многотысячном спортивном комплексе в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, и Трамп не преминул это отметить.

«У нас больше людей в этом зале и за его стенами, чем [собирают] все остальные кандидаты, я имею в виду демократов, вместе взятые и помноженные на пять», – похвастался он.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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