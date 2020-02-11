Миллиардер Блумберг победил на праймериз сразу от двух партий

Миллиардер Майкл Блумберг по итогам первого голосования в рамках первичных партийных выборов (праймериз) в штате Нью-Гэмпшир победил сразу как демократ и как республиканец.

Блумберг получил один голос как кандидат-республиканец и два как кандидат-демократ по итогам голосования в поселке Диксвилл Нотч. Участие в голосовании приняли пять человек, трое из которых члены одной семьи. Миллиардер баллотируется на пост президента как представитель Демократической партии, однако правила позволяют вписать в графу любого кандидата, передает РИА «Новости».

Еще по одному голосу получили демократы Берни Сандерс и Пит Буттиджич.

Штат Нью-Гэмпшир, как и Айова, где ранее прошли кокусы, важны для дальнейшей избирательной кампании, несмотря на небольшую численность населения, так как показывают настроения электората.

В 2016 году в голосовании в поселке Диксвилл Нотч приняли участие девять человек, четверо из которых поддержали демократа Берни Сандерса, трое республиканца Джона Кейсика, а еще двое – Дональда Трампа. Но в целом праймериз демократов в Нью-Гэмпшире выиграл Сандерс (152 тыс. голосов), а Трамп набрал более 100 тыс. голосов, опередив соперников республиканцев.

Ранее сообщалось, что Берни Сандерс обошел Джозефа Байдена в предвыборной гонке в США среди демократов.

Напомним, старт президентской гонки в США ознаменовался громким скандалом. Организаторы не смогли вовремя опубликовать результаты голосования демократов в штате Айова.





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