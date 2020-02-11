Синоптики сообщили москвичам о резком похолодании

Синоптики сообщили москвичам о резком похолодании

11.02.2020, 8:37, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду стоит ожидать москвичам на этой неделе. Как отметил специалист, в ближайшие выходные оттепель сменит резкое похолодание.

«Температура в выходные понизится. Ночные температуры будут отрицательными – в диапазоне минус два-минус семь градусов, дневные – тоже преимущественно отрицательные», – цитирует Вильфанда ТАСС.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 16 января столбики термометров опустятся до -2…-7. Днем в воскресенье температура воздуха составит -3…+2. А в ночь на 17 января ожидается -1…-6, днем – -2…+3, передает Life.ru.



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