В драке у ТЦ в центре Москвы получили ранения двое мужчин

Неизвестный ранил ножом двоих мужчин в ходе конфликта около торгового центра «Крестовский» в центре Москвы, сообщили в столичном главке полиции.
«Вечером 10 февраля у ТЦ «Крестовский» на Проспекте мира, 92 обнаружены двое мужчин 1992 и 1990 годов рождения с проникающими колото-резаными ранениями груди, живота и резаной раной бедра. Они госпитализированы», – передает ТАСС сообщение главка.
По данным полиции, около торгового центра неизвестный в ходе конфликта напал с ножом на мужчин и скрылся. Сейчас ведется его розыск и проверка обстоятельств произошедшего.
Напомним, в конце декабря в монастыре в центре Москвы задержали агрессивного мужчину с ножом.
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