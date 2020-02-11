Мнение: Новости отечественной цензуры

В СМИ, даже в сетевые, сейчас писать практически не получается. Во всяком случае, это целый квест — найти тему, про которую перепуганные редакторы сетевых зданий проскрипят «ну это, наверно, можно». А так уже рубят всё по чисто цензурным соображениям: про Путина нельзя, про Собянина нельзя, про Ликсутова и московский транспорт — нельзя, про силовиков — совсем нельзя (тут цензура уже и на книги распространилась: из моей «Утраченной эмпатии» выкинули главу при редактировании, так как там, о ужас, упоминались «силовики»). Это, конечно, удивительно и мерзко — с какой ГОТОВНОСТЬЮ наше гнилое общество стало вливаться в казалось бы забытые советские прокрустовы формы. Оглянуться не успели — уже снова сидят как влитые!

А как дышали — свободный интернет, свободный интернет… Цензура невозможна! Конституция!

Какой там! Но вот, казалось бы, такая передовая форма распространения информации, как Яндекс.Дзен. В системе как бы вообще нет редакторов, размещай что хочешь, читатели сами выбирают, кого им читать, полная свобода.

Но это всё в мечтах, конечно же. На деле в «передовом» Дзене и цензура самая передовая: там ею занимается «искусственный интеллект»! Во всяком случае, Дзен очень любит им прикрываться. Вчерашний пример особенно смешной: смотрю — Яндекс.Дзен заблокировал показы моего последнего поста, рецензии на фильм «Холоп». Что такое? Пишу в поддержку, спрашиваю, по какому поводу на сей раз беспредел. Дзен отвечает быстро. Далее — наша уморительная переписка:

Дзен. Публикация ограничена в показах в связи с нарушением правил платформы. Причина — шокирующий контент.

Я. Да вы осатанели там?? Какой «шокирующий контент»?! Это рецензия на фильм, который идет в российском прокате и стал рекордсменом за всю историю — фильм Холоп! Все фотографии — из фильма, у него ограничение «не моложе 12 лет»! В посте — ОПИСАНИЕ сцен из фильма, ничего «от себя» туда не добавлено!

Дзен. В данном случае описание сцен из фильма может также считаться шокирующим контентом. Всё содержание публикации должно соотвествовать нашим правилам.

Я. (вкрадчиво) Ок, покажите, какие именно сцены из фильма Холоп вас (или Яндекс в целом) ШОКИРУЮТ. Мне это нужно, чтобы знать, какие сцены описывать нельзя. Думаю, вполне законная и правомерная просьба пользователя. Жду с большим интересом.

Дзен. Повторюсь, что могу высказать лишь личное мнение относительно вопроса. Точную информацию об ограничении узнать нельзя (!!-С.). Например, отрывки:

«На виселице уже болтаются два как бы трупа (среди них — один ребенок), а рядом — по дороге к виселице — два или три мужика… посаженные на кол! Я поначалу глазам не поверил; но нет — их показали несколько раз, хоть и как бы мельком — натурально, мужики на колу. В «России» «1860 года»! Посаженные «барином»!».

«комедия»! Человека бьют кнутом, «с оттяжечкой», мажор сбил полицейского и он «сломал себе задницу» (то есть кости таза) — это же «аха-ха-ха», смешно, то есть как бы «понарошку»

Данные фрагменты, на мой личный взгляд, могли показаться алгоритму шокирующим контентом».

Человек из Службы Поддержки, как обычно, прикидывается веником: он, дескать, сам ни за что не отвечает, все решения принимает Искусственный Интеллект! Это, подчеркну, ОФИЦИАЛЬНАЯ линия Дзена. «Поддержка», там имеет как бы исключительно психотерапевтический характер — она как бы нужна исключительно для того, чтобы вместе с пользователем подивиться на диковинные решения инопланетного разума, управляющего сетью, да высказать ГИПОТЕЗЫ, почему Разум принял решение забанить тот или иной текст. Такая позиция «бабушки на лавочке».

Но все это, безусловно, очень забавно. Фактически Яндекс здесь вступил в прямое противоречие с Министерством Культуры РФ, которое-таки присвоило фильму «Холоп» «детский» рейтинг «12+». Яндекс, получается, в лице своего «Искусственного Разума» с этой квалификацией не согласен — он настаивает, что контент «Холопа» является «шокирующим» (то есть требует для него квалификации «18+»). Такая вот у нас «битва роботов». Что особенно умиляет — роботы бьются за НАШУ, человеческую нравственность. Оберегают от «шокирующего контента».

Я прямо почувствовал леденящее дыхание Будущего. А вы?

Ну и этот же текст — на Яндекс.Дзен.

Источник: Размышления вольного социолога

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