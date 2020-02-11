В Германии сообщили о пользе американских санкций для России

В Германии сообщили о пользе американских санкций для России

11.02.2020, 8:30, Новости дня

Россия воспользовалась санкционной политикой Соединенных Штатов, увеличив экспорт сырой нефти, в том числе в США, пишет немецкая газета Die Welt.

Несмотря на то, что США ввели санкции против России, ограничительные меры Вашингтона против Ирана и Венесуэлы способствовали увеличению физического экспорта российской сырой нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

Газета приводит данные Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США, согласно которым РФ в октябре 2019 года стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в США после Канады, обойдя Мексику. При этом ноябрьский уровень поставок нефтепродуктов установил исторический рекорд, превысив прошлогодний уровень в два с половиной раза и составив 19,2 млн баррелей.

При этом экспорт российских нефтяных предприятий выросли не только в США, но и в Европу. По данным российской таможенной службы, экспорт нефти за первые 11 месяцев 2019 года вырос на 3,8%.

Ранее сообщалось, что РФ в октябре 2019 года стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику. Кроме того, РФ за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.



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