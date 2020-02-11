Китай призывает ключевые отрасли промышленности возобновить работу

Правительство Китая призвало отрасли промышленности, имеющие ключевое значение для национальной экономики и жизнеобеспечения населения, немедленно возобновить работу, сообщает Dow Jones.
Власти страны продлили новогодние каникулы, стремясь сдержать распространение коронавируса. Большое количество рабочих мест по-прежнему остается пустым.
"Четверть компаний, производящих [медицинские] маски, все еще не возобновили работу", — сообщил Оу Сяоли, директор по социальному развитию Национальной комиссии по развитию и реформам КНР (NDRC).
Мощности по производству и переработке зерна сейчас заняты на 94,6%, по добыче угля — на 57,8%.
Правительство пообещало помогать компаниям в ключевых отраслях решить производственные проблемы и достичь полной загрузки мощностей.
Длительное закрытие предприятий в Китае грозит замедлить экономический рост в первом квартале и вызывает обеспокоенность в отношении глобальных цепочек поставок.
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