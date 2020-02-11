Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела

Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела

11.02.2020, 8:30, Разное

Новорожденная дочь Миллы Йовович страдает от тяжелой болезни. У ребёнка голливудской знаменитости диагностировали желтуху.
Третья дочь Йовович родилась 20 января. Девочке дали мужское валлийское имя Ошин, что значит «оленёнок». В период беременности актриса достаточно сильно беспокоилась о здоровье ребёнка, поскольку прошлая беременность артистки завершилась выкидышем. Милла Йовович длительное время не могла вернуть себе душевное равновесие после произошедшего.

«У Ошин выявили достаточно тяжелый случай желтухи», — написала актриса в Instagram.

Актриса отмечает, что была вынуждена остаться в клинике на неделю, чтобы обеспечить уход ребёнку. Врачи советовали усиленное питание. При этом девочка настолько быстро засыпает после кормления, что артистка оказалась вынуждена «докармливать» ребёнка сцеженным молоком через бутылочку.

Йовович отметила, что у ребёнка много царапин на пятках, оставшихся после взятия медиками проб крови для проверки на присутствие антител. Актриса надеется на скорое выздоровление ребёнка. Кормить младшую дочь ей помогают старшие дети — Дэшилл и Эвер.



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