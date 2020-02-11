«Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс», Овечкин повторил худший показатель в сезоне

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на льду домашней арены проиграл команде "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:5 (1:3, 2:2, 0:0).

У победителей дубль оформил Энтони Бовиллье (4-я, 7-я минуты) и по разу отличились Девон Тэйвз (19), Леонид Комаров (21) и Джордан Эберле (31), а у хозяев льда шайбы забросили Джон Карлсон (13), Ларс Эллер (32) и Ти Джей Оши (37).

Российский форвард, капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на льду почти 22 минуты, результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности "-4". Таким образом, Ови повторил худший результат в текущем сезоне.

Одноклубник Александра Евгений Кузнецов отыграл девять минут и получил травму, у Дмитрия Орлова "-1", а голкипер Илья Самсонов отразил 15 из 20 бросков по своим воротам.

"Вашингтон" потерпел третье поражение в последних пяти играх и с 77 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Айлендерс" в ней же расположился на пятой строчке, имея в активе на семь очков меньше. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Кэпиталз" в пятницу, 14 февраля, на выезде сыграют с "Колорадо ", а "островитяне" двумя днями ранее примут "Филадельфию".

Источник: Вести

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