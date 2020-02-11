Эксперты предупредили о подорожании одежды в России из-за коронавируса

Эпидемия китайского коронавируса может привести к повышению цен на одежду в России. По подсчетам экспертов, ее стоимость может увеличиться на 20%, сообщает издание «Известия».
Как рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, сейчас российские производители товаров легкой промышленности вынуждены искать замену китайским партнерам, которые поставляют текстиль. В качестве возможных вариантов рассматриваются фабрики из Турции, Италии и Кореи, передает URA.ru.
Директор Института стратегического анализа Игорь Николаев считает, что поиск новых партнеров приведет к неизбежному увеличению расходов. «Налаживание процессов заново грозит не только новыми ценами на сырье, но и повышением стоимости логистики, временными затратами на поставки», – заявил он.
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