Эксперты предупредили о подорожании одежды в России из-за коронавируса

Эксперты предупредили о подорожании одежды в России из-за коронавируса

11.02.2020, 8:26, Разное

Эпидемия китайского коронавируса может привести к повышению цен на одежду в России. По подсчетам экспертов, ее стоимость может увеличиться на 20%, сообщает издание «Известия».

Как рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, сейчас российские производители товаров легкой промышленности вынуждены искать замену китайским партнерам, которые поставляют текстиль. В качестве возможных вариантов рассматриваются фабрики из Турции, Италии и Кореи, передает URA.ru.

Директор Института стратегического анализа Игорь Николаев считает, что поиск новых партнеров приведет к неизбежному увеличению расходов. «Налаживание процессов заново грозит не только новыми ценами на сырье, но и повышением стоимости логистики, временными затратами на поставки», – заявил он.



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