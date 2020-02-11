С засмеявшейся над льготами ведущей ГТРК «Камчатка» провели беседу

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей Александрой Новиковой, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот, сообщил директор филиала Алексей Костылев.
«Мы знаем весь процесс появления видео, но пока у нас есть собственные вопросы, на которые мы для себя хотим получить окончательный ответ. Тогда будут какие-то решения. Все работают, включая Александру Новикову», – сообщил Костылев в комментарии «Комсомольской правде».
По его словам, говорить об увольнении или каком-то другом виде дисциплинарной ответственности «пока преждевременно».
Напомним, смех у журналистки вызвала новость о повышении с 1 февраля социальных выплат до 1,5 тыс. рублей. Из этих денег 900 рублей инвалиды, ветераны войн и другие льготники смогут потратить на медикаменты, 137 рублей – на путевку в санаторий, а оставшиеся – на проезд до санатория и обратно.
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей ГТРК «Камчатка», которую на съемках рассмешил текст о выплатах льготникам.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО пройдет по формуле «87 на 55» – «омбудсмен ДНР» / 28 декабря
- Калифорнийский суд разрешил героям фильма «Покидая Нэверленд» подать иски к компаниям Майкла Джексона / 5 января
- Судья в Карелии удалил из зала суда кормившую грудью младенца женщину / 6 февраля
- Украинская гривна заняла седьмое место с конца в списке недооцененных валют / 16 января
- Рада приняла в первом чтении законопроект о борьбе с уклонением от уплаты налогов / 3 декабря
- Приложение «Дія» за четыре дня скачали более 1 млн раз – Федоров / 11 февраля
- Бывшие полицейские задержаны по делу журналиста Голунова / 29 января
- В Нигерии освобождены похищенные пиратами российские моряки / 8 января