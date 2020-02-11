Дочь Успенской заговорила о свободе от тирании после приезда в США

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, впервые оставила сообщение после отъезда в США. Она опубликовала на своей странице в Instagram цитату Иосифа Бродского, предположительно, вкладывая в неё какой-то скрытый смысл.
«Свобода – это когда забываешь отчество у тирана», — указала Татьяна Плаксина в новом посте.
Не так давно Плаксина посетила проект «Звёзды сошлись», где нелицеприятно поговорила о своей матери. Она сообщила, что Любовь Успенская избивала её и пробовала задушить. Впоследствии девушка помирилась с матерью. Успенская заявила, что продюсеры передачи использовали состояние её дочери, страдающей шизофренией.
В соответствии со словами певицы, внутрисемейная история не должна озвучиваться перед широкой общественностью. Впоследствии Успенская отправила дочь в США, где проживает её отец. Певица самостоятельно оплатила покупку билетов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наргиз Закирова об отношениях с экс-продюсером: «У Фадеева что-то с психикой» / 18 декабря
- «Убивайте, путь свободен!» Крик души из-за обмена пленными поразил сеть / 30 декабря
- Смартфон Vivo X30 вошел в Книгу рекордов Гиннеса / 24 декабря
- Вадим Казаченко обвинил экс-жену Ольгу Мартынову в невнимании к сыну и вызвал органы опеки / 10 января
- Мнение: Украинские списки на обмен / 30 декабря
- В московском ТЦ устроили поножовщину / 16 декабря
- Перестройка начинается в субботу / 3 декабря
- Пригожин высказался против идеи гостевого брака Собчак и Богомолова / 5 декабря