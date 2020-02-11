Дочь Успенской заговорила о свободе от тирании после приезда в США

Дочь Успенской заговорила о свободе от тирании после приезда в США

11.02.2020, 8:21, Разное

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, впервые оставила сообщение после отъезда в США. Она опубликовала на своей странице в Instagram цитату Иосифа Бродского, предположительно, вкладывая в неё какой-то скрытый смысл.
«Свобода – это когда забываешь отчество у тирана», — указала Татьяна Плаксина в новом посте.

Не так давно Плаксина посетила проект «Звёзды сошлись», где нелицеприятно поговорила о своей матери. Она сообщила, что Любовь Успенская избивала её и пробовала задушить. Впоследствии девушка помирилась с матерью. Успенская заявила, что продюсеры передачи использовали состояние её дочери, страдающей шизофренией.

В соответствии со словами певицы, внутрисемейная история не должна озвучиваться перед широкой общественностью. Впоследствии Успенская отправила дочь в США, где проживает её отец. Певица самостоятельно оплатила покупку билетов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика