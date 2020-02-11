Дочь Успенской заговорила о свободе от тирании после приезда в США

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, впервые оставила сообщение после отъезда в США. Она опубликовала на своей странице в Instagram цитату Иосифа Бродского, предположительно, вкладывая в неё какой-то скрытый смысл.

«Свобода – это когда забываешь отчество у тирана», — указала Татьяна Плаксина в новом посте.

Не так давно Плаксина посетила проект «Звёзды сошлись», где нелицеприятно поговорила о своей матери. Она сообщила, что Любовь Успенская избивала её и пробовала задушить. Впоследствии девушка помирилась с матерью. Успенская заявила, что продюсеры передачи использовали состояние её дочери, страдающей шизофренией.

В соответствии со словами певицы, внутрисемейная история не должна озвучиваться перед широкой общественностью. Впоследствии Успенская отправила дочь в США, где проживает её отец. Певица самостоятельно оплатила покупку билетов.

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