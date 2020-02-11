Бледанс захотела «придушить» блогера из-за слов о ребенке

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что ей хотелось «придушить» блогера Диану Закутнюю, которая пожелала смерти ребенку-инвалиду в аквапарке в Нефтеюганске.
Бледанс заявила об этом в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале», передает РИА «Новости».
Актриса, приглашенная на программу как мать, воспитывающая ребенка-инвалида, вышла к Закутней с черным пакетом в руках и сказала, что ей хотелось «придушить» девушку за ее слова.
В ответ блогер пояснила, что выразила свое мнение, однако извинилась за агрессию и оскорбление чести и достоинства людей.
При этом она пожаловалась на поступающие угрозы и оскорбления.
Напомним, видео с отдыхающей в аквапарке недовольной девушкой появилось в Сети 30 января. На записи она желает смерти ребенку, который мешает ей своим плачем.
Ранее Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского о позднем материнстве.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи / 7 февраля
- Генерал ФСБ оценил версию о «сбитом ракетой» украинском Boeing в Иране / 10 января
- Парламент Киргизии возложил на Атамбаева ответственность за массовые беспорядки / 12 декабря
- В Госдуме объяснили смысл возвращения РФ в ПАСЕ / 30 января
- «Роскомнадзор уже не первый год проявляет излишнее внимание к нашему изданию» — главред «7×7» о штрафе за публикацию на языке коми / 26 декабря
- Эрдоган поддержал план НАТО по защите Прибалтики и Польши / 4 декабря
- Новый кроссовер Borgward BX3 поступил в продажу / 20 декабря
- Ризатдинова занялась боксом / 6 февраля