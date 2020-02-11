Бледанс захотела «придушить» блогера из-за слов о ребенке

Бледанс захотела «придушить» блогера из-за слов о ребенке

11.02.2020, 8:19, Новости дня

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что ей хотелось «придушить» блогера Диану Закутнюю, которая пожелала смерти ребенку-инвалиду в аквапарке в Нефтеюганске.

Бледанс заявила об этом в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале», передает РИА «Новости».

Актриса, приглашенная на программу как мать, воспитывающая ребенка-инвалида, вышла к Закутней с черным пакетом в руках и сказала, что ей хотелось «придушить» девушку за ее слова.

В ответ блогер пояснила, что выразила свое мнение, однако извинилась за агрессию и оскорбление чести и достоинства людей.

При этом она пожаловалась на поступающие угрозы и оскорбления.

Напомним, видео с отдыхающей в аквапарке недовольной девушкой появилось в Сети 30 января. На записи она желает смерти ребенку, который мешает ей своим плачем.

Ранее Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского о позднем материнстве.



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